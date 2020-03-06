По итогам встречи представителей стран - членов ОПЕК+ договоренность об уменьшении добычи нефти не достигнута. Министры государств продолжат переговоры, но пока нет точных дат.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что 90% стран не-ОПЕК согласны с решением ОПЕК о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн б/с до конца года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи ОПЕК+ сказал, что "сегодняшний день будет печальным". А страны-производители нефти будут "держать рынок в изумлении", если увеличат добычу.

Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что некоторым странам не-ОПЕК, в частности России, нужно больше времени, чтобы обдумать рекомендацию стран ОПЕК о сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с.

"Страны ОПЕК вчера сделали рекомендацию о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с: 1 млн б/с для стран ОПЕК и 500 тыс. б/с для не-ОПЕК. Очевидно, что некоторым странам не-ОПЕК, в частности России, нужно больше времени, чтобы подумать об этом. Мы пока ничего не подписали, нам нужно больше времени. Я не могу сказать сколько, но, надеюсь, что, когда страны не-ОПЕК будут готовы, мы все формализуем", - сказал он.

То, что Россия и Саудовская Аравия так и не смогли достичь соглашения относительно сокращения добычи, подтвердил журналистам и министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что корректировка нефтедобычи будет зависеть от планов компании, передает "РИА Новости".

"В первую очередь это будет зависеть от планов компаний. Нужно будет с ними посовещаться, потому что мы пока не обсуждали такой вариант", - добавил министр.

Кроме того, он рассказал, что все страны оценили годы совместной работы как очень позитивные для рынка, а ограничения добычи нефти альянс отменил потому, что нет консенсуса всех 24 стран по ситуации на рынке.

С 1 апреля наступает момент работы без квот и сокращений, но министры продолжат встречаться, чтобы достигнуть договоренностей.

Ранее "Страна" писала, что мировые цены на нефть резко пошли вниз после срыва сделки ОПЕК+ в Вене.

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