Правительство России приняло решение с 7 марта закрыть границу с Ираном. Это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и в связи с угрозой распространения коронавируса на территории РФ.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 марта, опубликовано на сайте правительства.

Как сказано в документе, ФСБ с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта должно временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран. Въезжать запрещено студентам и тем, кто работает в РФ, а также туристам и транзитным пассажирам. Исключение делается для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Росавиации предписано в суточный срок проинформировать "Аэрофлот" и другие авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана в целях транзита через территорию РФ.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 6 марта в России заболели коронавирусом шесть человек. Пятеро из них - в Москве.

Мы также писали, что в конце февраля границы с Ираном из-за вируса закрыли Турция, Афганистан, Пакистан, Азербайджан и Армения.