В Кировоградской области не будут проводить массовые мероприятия. Такое ограничение связано распространением коронавируса COVID-19. Мера введена до 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА Кировоградской области.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 марта, глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

"На территории области ограничили проведение культурных, образовательных и спортивных мероприятий в период с 9 марта по 1 апреля", - говорится в документе.

В Кировоградской области ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано. В случае распространения эпидемии больных будут принимать две госпитальные базы - Кировоградская областная больница и Центральная городская больница в Кропивницком.

Ранее "Страна" писала, что в Хмельницком с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, приехавшего из Греции.

Также мы рассказывали, что в Черновцах привлекут к ответственности женщину, которая соврала журналистам о коронавирусе.