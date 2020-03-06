Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от "Слуги народа" Александру Дубинскому. Дело касается клеветы на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом написал в Facebook адвокат лидера "Европейской солидарности" Игорь Головань.

"Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", - сообщил Головань.

Адвокат также опубликовал скан соответствующей выписки из Единого реестра досудебных расследований.

Из документа видно, что производство зарегистрировано 28 февраля по решению суда, которые обязал открыть уголовное производство.

Ранее "Страна" приводила слова Порошенко о том, что он намерен требовать от Госбюро расследований возбудить дело против Дубинского.

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