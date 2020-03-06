Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко продемонстрировала решение суда о закрытии дела в отношении политика. Государственное бюро расследований назвало эти действия манипуляцией информацией.

Об этом говорится в Facebook ГБР.

По словам пресс-службы Бюро, адвокаты лидера "Европейской солидарности" предъявили сообществу решение суда и сообщили об успешном закрытии дела их клиента.

Однако Шевченковский районный суд обязал следователя Государственного бюро расследований не закрывать уголовное производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Порошенко.

Суд не установил факт незаконности расследования или основания для прекращения производства, а лишь отменил постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката.

"Следствием выполнения постановления Шевченковского районного суда может быть новое постановление следователя центрального аппарата Государственного бюро расследований с дополнительными ссылками на обстоятельства уголовного производства. На ход расследования производства указанное постановление не влияет", - говорится в посте пресс-службы Госбюро.

Напомним, сегодня экс-президент явился в ГБР на допрос.

Под стенами Бюро его сторонники традиционно устроили митинг с элементами цирка.