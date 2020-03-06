В Киеве в маршрутке, которая ехала от метро "Лесная" до Броваров между мудчиной и женщиной произошел конфликт. Пассажирка попросила мужчину не хамить, а тот в ответ ударил женщину и разбил ей нос.

Об этом говорится на странице "Типичный Киев" на странице в Facebook.

Видео: YouTube/Katya Kryukova

Причины самого конфликта пока неизвестны. Но мужчина ударил женщину после просьбы не хамить. Пострадавшей женщине вызвали скорую, а ее обидчика мужчины задержали до приезда полиции.

Фото: Facebook/Типичный Киев

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