Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется, что власти Афганистана смогут защищать себя сами после вывода американских войск из страны. Но он не уверен, что это получится.

Об этом президент США сообщил журналистам в пятницу в Белом доме, передает ТАСС.

"Страны должны сами о себе заботиться. Мы не можем быть там еще 20 лет", - отметил Трамп, отвечая на вопрос, не беспокоит ли его то, что после вывода сил США, власть в Афганистане могут захватить представители движения "Талибан".

В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

Ранее "Страна" писала, что президент Афганистана отказался освобождать пленных после сделки Талибана и США.

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