В Италии коронавирус COVID-19 привел к смерти уже достигло 197 человек. Всего в стране заболели 4636 человек.

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает "Интерфакс".

Лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2612 случая заражения), Эмилия-Романья (870 случаев заражения) и Венето (488 случаев заражения). Всего заражения выявлены в 21 регионе Италии.

Итальянским медикам удалось вылечить уже 523 человека. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Италии до 15 марта закрыты все образовательные учреждения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

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