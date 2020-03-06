В Хмельницком состоялся брифинг председателя областной государственной администрации Дмитрия Габинета с участием медиков, посвященный ситуации с коронавирусом. Губернатор сообщил, что в городе госпитализирован человек с подозрением на коронавирус.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба облгосадминистрации.

По словам Габинета, в инфекционную больницу с диагнозом пневмония был госпитализирован украинец, который вернулся из Греции 22 февраля. Однако пока заражение коронавирусом у больного не подтверждено.

"Были приняты все меры. Проведены тесты на грипп, которые оказались отрицательным. Анализы направлены в Киев, где проводятся дальнейшие исследования. Сейчас диагноз коронавирус не подтвержден. Все службы работают в штатном режиме. Никаких оснований для паники нет", - отметил глава ОГА.

Ранее "Страна" писала, что к утру 6 марта в Украине коронавирус подозревали у девяти человек. Однако днем выяснилось, что ни одно из подозрений, к счастью, не подтвердилось.