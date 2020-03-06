Эпидемия коронавируса Covid-19 подстегнула продажи романа французского классика ХХ века Альбера Камю "Чума". Книгу стали сметать с полок в Италии, также подросли ее продажи во Франции.

Об этом сообщает RFI.

В Италии, которая в Европе лидирует по количеству заразившихся новым вирусом, за месяц "Чума" с 71-го места в рейтинге продаж взлетела на 3-е место.

Во Франции рост продаж не так высок, но ощутим. За последнюю неделю января были проданы 1700 экземпляров "Чумы", а за последнюю неделю февраля - 800.

Роман "Чума", увидевший свет в 1947 году, рассказывает о повседневной жизни жителей алжирского города Оран, отрезанного от мира во время эпидемии чумы в 1940 году. В произведении чума выступает аллегорией эпидемии нацизма, распространяющегося по Европе. Но это не только коричневая чума. По замыслу Камю, образ болезни - зло вообще и абсурд существования.

Как писала "Страна", по состоянию на 5 марта в Италии от коронавируса умерли 148 человек. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 3858.

А сегодня первый случай заражения зафиксирован в Ватикане.