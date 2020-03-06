Нет оснований надеяться на то, что летом коронавирус нового типа (COVID-19) не будет распространяться из-за жары. Он продолжает распространяться по миру.

Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве, пишет "Интерфакс".

"Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться...Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

Сейчас в мире выявлено более 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

Напомним, что в Киеве из-за коронавируса ограничат массовые мероприятия и продезинфицируют остановки с ТРЦ

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