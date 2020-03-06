Жительница города Иваново, предложившая президенту России Владимиру Путину взять ее замуж, дала короткое интервью. В нем она рассказала подробности своей беседы с главой государства.

Видеозапись интервью девушки по имени Юлия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Юлия призналась, что Путин давно ей нравится. На вопрос журналиста, как она оценивает свои шансы стать его женой, она ответила: "Не знаю, поэтому и передала фотографию".

Она добавила, что на фото указан ее номер телефона.

"Думаете, он вам ответит?" - поинтересовался представитель СМИ.

Девушка призналась, что не знает. А затем сообщила, о чем успела поговорить с президентом за несколько секунд.

"Я еще лично с ним успела пообщаться. Он сказал, что выделили большие деньги на модернизацию здравоохранения. Приехал посмотреть, как они у нас реализуются. Фотографию передала, а там уже будет видно", - с улыбкой завершила разговор девушка.

Личная жизнь Путина

Владимир Путин состоял в браке 30 лет с Людмилой Путиной. Они официально развелись в 2013 году.

С тех пор журналисты многократно спрашивали у президента России о его личной жизни. Однако он никогда не рассказывал подробностей. Говорил лишь, что любим, состоит в отношениях и когда-то женится.

СМИ долгие годы приписывают ему отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Однако подтверждений их отношения не находили.

Несколько лет назад в России проводился опрос о том, хотят ли российские женщины выйти замуж за Владимира Путина. Такое желание высказали 20% опрошенных. То есть вступить в брак с главой государства хочет каждая пятая россиянка.

Ранее "Страна" писала, что в Иваново на встрече с общественностью Путин назвал свое президентство судьбой.

На днях мы также писали об одной из предполагаемых дочерей главы Кремля.