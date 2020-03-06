Министерство финансов Украины не будет проводить аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Его планировали провести 10 марта 2020 года.

Об этом говорится на сайте Министерства.

"Министерство финансов, в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведения консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - говорится в сообщении.

Дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.

Ранее "Страна" писала о том, что курс гривны резко пробил 25 грн/$ из-за нового обвала мировых рынков.

Также мы рассказывали, что в Украине депутаты и олигархи готовятся перекупать ОВГЗ у иностранцев.