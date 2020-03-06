Из-за проблем на глобальных рынках. Минфин отменил проведение аукциона по размещению гособлигаций
Министерство финансов Украины не будет проводить аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Его планировали провести 10 марта 2020 года.
Об этом говорится на сайте Министерства.
"Министерство финансов, в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведения консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - говорится в сообщении.
Дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.
Ранее "Страна" писала о том, что курс гривны резко пробил 25 грн/$ из-за нового обвала мировых рынков.
Также мы рассказывали, что в Украине депутаты и олигархи готовятся перекупать ОВГЗ у иностранцев.