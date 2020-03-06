Цена нефти марки Brent резко упала. Она рухнула на 7,5% на торгах в пятницу.

Причина в том, что страны ОПЕК+ не сумели прийти к соглашению на переговорах в Вене. Россия отказалась от более существенного сокращения добычи.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 МСК упали на 7,5% - до $46,26 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются на 7,6% - до $42,42 за баррель.

В конце марта 2020 года завершится текущая сделка ОПЕК+, в рамках которой ее участники, включая Россию, с начала 2017 года ограничивали свою добычу.

Опек+ будет продолжать работать в рамках хартии по сотрудничеству, с 1 апреля обязательств по сокращению добычи ни у кого нет, считают в России.

Нефтяные цены на этих новостях ускорили падение до 8,5%, марка Brent уже ниже $46 за баррель, впервые с июня 2017 года.

Ранее "Страна" писала, что из-за коронавируса ФРС США неожиданно снизила базовую ставку.

Также мы рассказывали, что разногласия в ОПЕК+ по борьбе с влиянием коронавируса сдвинули цены на нефть.