В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть двоих украинских шахматистов, тела которых были найдены в Москве. Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на МИД.

"По информации посольства Украины в Российской Федерации, в одном из домов в г.Москва были обнаружены тела двух граждан Украины. Тела умерших находятся в морге г.Москва, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлена причина смерти. Контакт с родными умерших установлен", - сообщили в ведомстве в пятницу.

Как сообщалось, накануне в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация). 27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Оба они, по данным СМИ, являются гражданами Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о гибели украинского шахматиста Богдановича, которого за два дня до смерти внесли на "Миротворец".