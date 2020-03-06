Киевские защитники животных совместно с Бучанской колонией, которая находится в Киевской области, запустили проект "Двусторонняя адаптация".

В рамках проекта заключенные будут проводить время с бездомными котами. Это поможет социализироваться как заключенным, так и животным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бучанской колонии на Facebook.

Для общения с животными, заключенным будет отведена специальная отдельная комната. Но с животными поиграть смогут не все: это разрешено только тем заключенным, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления.

Фото: facebook.com/Бучанська-виправна-колонія

Проект был создан по примеру такой же программы в одной из тюрем штата Индиана. За 5 лет наблюдений было обнаружено, что почти никто из узников, которые заботились о четвероногих, не попадали за решетку повторно.

"Мы убеждены, что каждый человек имеет право на второй шанс. Как знать, возможно благодаря уходу за животным кто-то переосмыслит свою жизнь и вернется из мест лишения свободы домой навсегда. Мы будем следить за ходом двусторонней адаптации и сообщать фолловерам", - говорится в посте.

Скриншот: facebook.com/Бучанська-виправна-колонія

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