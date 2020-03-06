Сегодня, 6 марта, президент России Владимир Путин находится в российском городе Иваново с рабочим визитом. Во время поездки произошел курьез. Одна из местных жительниц предложила главе государства взять ее замуж.

Видеосюжет об этом опубликовали российские издания.

Когда Путин после посещения городской поликлиники вышел побеседовать с горожанами, среди них оказалась девушка по имени Юлия. Она попросила жениться на ней.

Глава Кремля сначала растерялся, но потом перекинулся с девушкой парой фраз, которые не были слышны окружающим. После этого девушка поблагодарила президента.

Путину предлагают жениться в Иваново 6 марта 2020 года

О том, что он получил предложение личного характера, Путин затем рассказал на встрече с общественностью на Ивановском парашютном заводе "Полет".

"Не хочется говорить такие тривиальные вещи, но тем не менее нельзя от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест. И сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали. Девушка станет известной теперь", - иронично отметил президент.

У героини дня уже взяли интервью. Она призналась, что Путин давно ей нравится и она передала ему свой снимок, на которой указан ее номер телефона. "Фотографию я передала, а там уже будет видно", - сказала она.

Развод Путина и его личная жизнь

С лета 2013 года Владимир Путин в официальном разводе. С супругой Людмилой они прожили в браке 30 лет. О том, что они больше не вместе, Путины сообщили после посещения балета "Эсмеральда" в Кремле. Как это было смотрите ниже.

Владимир и Людмила Путины сообщают о разводе

За последующие семь лет журналисты много раз спрашивали у Владимира Путина о его личной жизни. Однако тот всегда отвечал уклончиво. Правда, намекал, что находится в отношениях и любим. А также добавлял, что, как порядочный мужчина, когда-то должен жениться.

СМИ долгие годы приписывают ему роман с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Однако подтверждений этому опубликовано не было. Вместе их видели только на официальных мероприятиях.

Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото из открытых источников

Два года назад "Страна" цитировала слова Путина о его отношении к браку и о том, когда он собирается жениться.

Мы также подробно рассказывали о разводе Путина с женой Людмилой и о расставаниях других политиков.