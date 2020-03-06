Президент России Владимир Путин 6 марта встретился с представителями общественности на Ивановском парашютном заводе "Полет". На встрече он признался, что не устал от своей работы и воспринимает ее как судьбу.

Прямую трансляцию общения главы Кремля ведет ТАСС в YouTube.

Когда у российского лидера спросили, не утомило ли его длительное пребывание в должности, он ответил отрицательно.

"Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Любой человек, если бы оказался в моем положении, уверен, воспринимал это не только как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом", – пояснил президент.

Вместе с тем он признался, что ему не нужна власть любой ценой и он не намерен идти на "какую-то схему-схему" ради сохранения своих полномочий. Тем более, если эта схема "будет неприемлема для страны или будет ее разрушать".

Видео: YouTube/ TASS

Затем Путин затронул тему сильной власти.

"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли", - сказал глава государства. И добавил, что двоевластие "абсолютно губительно" для России.

Как сообщала "Страна", вчера Путин провел 6-часовые переговоры в Москве с президентом Турции. Главы стран договорились о перемирии в сирийском Идлибе.

Мы также писали, что президент РФ может уже 18 марта подписать изменения к российской Конституции, которые во втором чтении Госдума рассмотрит 10 числа.