Полиция Черновцов привлечет к ответственности местную жительницу, которая врала журналистам о коронавирусе. 59-летней жительнице грозит штраф или исправительные работы.

Об этом сообщили пресс-служба полиции области.

Жительница общаясь с журналистами, распространила ложную информацию о коронавирусе COVID-19.

"59-летняя жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушение общественного порядка и других негативных последствий", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам ст.173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

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