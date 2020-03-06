Министерство здравоохранения Украины создали отдельный Telegram-канал про коронавирус "Коронавірус_інфо", когда в стране подтвердился случай заболевания Covid-19 у жителя Черновцов, приехавшего из Италии.

На канале по ссылке обещают публиковать оперативную текущую информацию о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине. Сообщается, что это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения Украины.

По состоянию на 6 марта на канале зарегистрировано 1 513 участников. "Новых случаев заболевания COVID-19 в Украине не зарегистрировано. В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса. Отобранные образцы находятся на исследовании в референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

Во всех областях Украины есть определенные госпитальные базы для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. На их базе продолжаются обучения (симуляционные упражнения) в случае фиксации COVID-19", - говорится в сообщении.

Фото: https://t.me/COVID19_Ukraine

Также "Страна" писала, что остальные девять случаев подозрения на коронавирус в Украине не подтвердились.

Напомним, что ВОЗ из-за коронавируса порекомендовал не пользоваться наличными.