Один из самых известных банкиров России Олег Тиньков заявил, что болен острой лейкемией.

Об этом сообщил его представитель, передает издание "Медуза" в пятницу, 6 марта.

"Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - рассказал Тиньков.

По словам Тинькова, болезнь никак не скажется на его бизнесе, так как он "уже пару лет, как отошел от операционной деятельности".

После информации об острой лейкемии у Олега Тинькова депозитарные расписки "Тинькофф групп" рухнули на Московской бирже на 29%, сообщает Телеграм-канал "aavst".

Накануне утром 6 марта министерство юстиции США обвинило Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

Сейчас Тиньков находится в Лондоне. 27 апреля начнется суд по вопросу его экстрадиции в США.

Олегу Тинькову 52 года. Он является основателем и председателем совета директоров "Тинькофф Банка", самого крупного интернет-банка России. Он работает на полном дистанционном обслуживании, то есть без отделений.

Помимо бизнеса, Олег Тиньков известен своей экспрессией и эмоциональными высказываниями. Подробнее о нем можно узнать из интервью Юрию Дудю.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии объявил, что у него может быть рак кожи.

Также мы писали, что у жены экс-императора Японии Акихито нашли рак груди.