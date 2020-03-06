Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон, которым выделяется 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Финансирование выделяется дополнительно.

Об этом в Twitter написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании в рамках борьбы с коронавирусом", - написал он.

Палата представителей Конгресса США одобрила документ в среду, а в четверг его поддержали сенаторы.

Скриншот: Twitter/Judd Deere

Ранее "Страна" писала, что Трамп заявил, что коронавирус - не повод идти к врачу.

Также мы рассказывали, что ВОЗ из-за коронавируса порекомендовал не пользоваться наличными.

Ранее сообщалось, что в штабе операции Объединенных сил заявили о возможных случаях коронавируса в ОРДЛО в связи с чем вводятся ограничения на КПВВ.