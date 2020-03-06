Глава таможни Максим Нефедов, который рассказал об увольнении 80% руководства при запуске новой таможни, заявил, что готов уйти в отставку, если с новым составом правительства возникнут разногласия.

Об этом главный таможенник заявил в интервью Радио НВ.

По словам Нефедова, он не держится за свой пост и покинет его, если новый Кабмин не разделит его реформ. Чиновник отметил, что у него уже запланированы встречи с новым премьер-министром и министром финансов. На этих встречах станет известно, смогут ли они работать как команда.



"Точно могу сказать, что я не буду держаться за кресло. Если будет понятно, что там нет химии и нет взаимного доверия или нет общего видения относительно тех планов реформ, которые я описывал, когда приходил на эту должность, то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил глава Гостаможслужбы.

Напомним, вчера во время внеочередного заседания Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу таможни, которой руководит Нефедов.

"Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Facebook", - заявил глава государства.

Как сообщала "Страна", Максима Нефедова сняли на видео в "секретной комнате" клуба Queen, когда он капал горячим воском на танцовщицу. После скандала с ночным клубом глава таможни пошутил, что в клубе агитировал поступать на госслужбу.