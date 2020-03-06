В Министерстве здравоохранения заверили, что для народных депутатов, которые общались с коллегой из ОПЗЖ Олегом Волошиным, нет никаких рисков заразиться коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ, передает Укринформ.

"Он (Волошин - Ред.) находится не в больнице, это (самоизоляция) его добровольное и правильное решение. По медицинским показателям он не нуждался другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом.

Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В – Ред.) ".

Напомним, в конце февраля депутат от ОПЗЖ Олег Волошин посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавируса и сейчас находится в реанимации. На текущей неделе Волошин присутствовал на заседаниях Верховной Рады, где 4 и 5 марта рассматривались вопросы изменения состава правительства и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. После этого, коллега Волошина по фракции Рабинович предложил закрыть Раду на 14-дневный карантин.

Сам Волошин заявил, что по результатам экспресс-тестов по всем вирусам он "абсолютно здоров", но побудет дома.