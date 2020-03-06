в Украине ну пустят из "ДНР/ЛНР" с температурой. Фото: facebook

В штабе операции Объединенных сил заявили о возможных случаях коронавируса в ОРДЛО в связи с чем вводятся ограничения на КПВВ. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в пятницу, 6 марта. 

Как сообщается, на всех пунктах пропуска будут мерять температуру и в случае подозрений на симптомы коронавируса - отправлять в больницу. Тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территории и есть симптомы болезни, в Украину просто не пустят.

"В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС", - говорится в сообщении. 

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Напомним, в конце февраля сообщалось, что в пунктах пропуска у линии разграничения на Донбассе усилены мероприятия по недопущению  распространения коронавируса на контролируемую территорию. 

Тем временем стало известно, что все девять случаев подозрения на коронавирус в Украине не подтвердились.

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