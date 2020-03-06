Соратник экс-президента Петра Порошенко Александр Грановский сбежал из Украины, получив визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе, а в конце августа 2019 года он получил статус гражданина Израиля.

Об этом сообщается в Telegram-канале блогера "Джокера".

"Пока прокуроры Холодницкого (главы САП Назара Холодницкого, - Ред) старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка (экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, - Ред.) просиживал штаны и терял его из виду, мне удалось кое что достать", - сообщает ресурс, публикуя скан документов от 29.08.2019 года и информацию про Грановского.

Фото: t.me/joker_ukr

"Напомню, Александр Грановский первый из соратников Порошенко покинувший Украину в конце августа 2019-го года.

18 августа Александр получил визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе, а 29 числа того же месяца он въехал в Израиль и получил статус гражданина Израиля. И конечно же увез с собой много денег украинских налогоплательщиков. Удачной охоты, господа прокуроры. Теперь вам будет с чем обращаться в Интерпол. Ловите", - говорится в сообщении Джокера в Telegram.

Ранее "Страна" также сообщала, что экс-нардеп Грановский получил 18 августа 2019 года въездную израильскую визу категории "Алия", которая дает ему право на гражданство. Он получил визу, когда еще официально был народным депутатом Украины.

Также "Страна" писала, что Грановский покинул Украину 19 августа. То есть на следующий день после получения визы. И с тех пор в страну больше не возвращался.