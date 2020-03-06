Бывший Генеральный прокурор Украины Рублан Рябошапка перед тем, как уйти в отставку, восстановил в должности уволенного в 2014 году люстрированного старшего советника юстиции Александра Яся. Рябошапка восстановил Яся в должности заместителя прокурора Черниговской области.

Об этом "Стране" стало известно из своих источников, которые предоставили изданию фотографию документа с постановлением, подписанного Рябошапкой.

Кроме того, бывший генеральный прокурор Украины перед тем, как уйти в отставку, постановил выплатить Ясю зарплату за 5,5 лет, которые прошли с момента его увольнения.

Фото: Страна

Напомним, в четверг, 5 марта, на внеочередном заседание Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. После этого первый зам Рябошапки Касько написал заявление об уходе, временным генпрокурором стал Чумак.