В пятницу, 6 марта, в Черновцах во время конкурса на должность главврача областной клинической больницы умер один из кандидатов.

Об этом сообщает "Черновицкий луч".

Так, известно, что речь о кандидате Викторе Дороше. Во время конкурса ему стало плохо, он потерял сознание. По предварительным данным, из-за инсульта. Мужчину госпитализировали, однако он умер в реанимации.

На сайте Черновицкой областной клинической больницы указано, что Виктор Дорош являлся врачом-хирургом высшей квалификации и работал в хирургическом отделении больницы.

Напомним, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больнице находится единственный в Украине пациент с подтвержденным заражением коронавирусом.

Также мы писали, о том, что говорят в Черновцах об эпидемии коронавируса.