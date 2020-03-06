В январе 2020 года валовый внутренний продукт Украины сократился на 0,5%.

Об этом говорится в обзоре экономической деятельности за январь, обнародованном ведомством.

"В январе 2020 года уменьшение Сводного индекса производства (СИП) составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре.

"С начала 2020 почти все виды экономической деятельности, которые формируют динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства", - говорится в отчете министерства.

Напомним, в МВФ заявили, чтобы достичь уровня Польши, Украине надо 20 лет с ежегодным ростом ВВП 6%.

Также мы писали, что в первом полугодии рост мирового ВВП замедлится из-за коронавируса.