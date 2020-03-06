Перед допросом в ГБР в пятницу, 6 марта, экс-президент Петр Порошенко заявил, что намерен требовать от Госбюро расследований возбудить дело против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Соответствующее видео опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

По словам экс-президента, у него есть решения суда о том, что дело о невыплате налогов, в котором он фигурирует, должно быть закрыто, а вот производство против нардепа Дубинского - напротив, открыто.

"Это решение об анализе уплаты налогов, представленное марионеткой Коломойского, который называется "мама любит скорость" (Александр Дубинский - Ред.). Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - сказал Порошенко.

По его словам, в ГБР он явился, чтобы сообщить о решении суда, так как представители бюро не ходят на заседания.

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило у здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда утром 6 марта экс-президент Петр Порошенко пришел не допрос, а также публиковала фото и видео.