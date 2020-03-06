В селе Мостище Ивано-Франковской области местные жители несколько часов держали в заложниках съемочную группу телеканала "Интер", которая приехала снимать сюжет о незаконной добыче камня на Днестровском каньоне.

Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, съемочная группа национального телеканала "Интер" несколько часов пробыла в заложниках у провокаторов с топорами, которые отказывались выпускать авто корреспондентов из деревни. Решить ситуацию удалось только после приезда и вмешательства полиции.

"Когда ехали на съемку, были готовы, что все пройдет не просто - в селе живут достаточно специфические люди, а добыча уникального красного камня для многих - едва ли не единственное средство к существованию. Однако даже в худших предположениях не могли себе представить, что ситуация может так повернуться", - сообщила журналистка Жанна Дутчак.

На подготовку сюжета 4 марта журналисты выехали вместе с инспекторами Ивано-Франковского государственного рыбоохранного патруля. Отсняли каньон, записали комментарии, заехали в село, которое расположено совсем рядом с каньоном, пообщались с местными жителями.

"К нам нормально отнеслись, спокойно поговорили и все вроде было хорошо. А вот когда уже собрались уезжать, начали подходить другие люди, у которых заметили в руках топоры. Это все очень насторожило и испугало. Дальше нам заявили, что мы из села так просто не поедем, ведь проводили съемку незаконно. На то, что нас сопровождала рыбоохранная инспекция со всеми разрешениями и документами на рейд, на наши удостоверения и просто логические доводы никто не обращал внимания", - сообщила журналистка.

Авто заблокировали примерно в 12:00. До физической расправы дело не дошло, так же агрессивно настроенные люди не пытались повредить или отобрать съемочную технику. Однако в сторону журналистов сыпались оскорбительные слова, при этом в руках некоторые из мужчин держал топора. Так продолжалось, пока не приехал патруль полиции. Увидев правоохранителей, мужчины спрятали топоры и притихли. Члены съемочной группы написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

"В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что на каждый факт препятствования журналистской деятельности, блокировки редакций СМИ или редакционного автотранспорта, должная идти оперативная реакция правоохранителей, а следствием становиться наказания тех, кто атакует журналистов", - сказано в сообщении НСЖУ.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, в прошлом году под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса.