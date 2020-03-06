Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, который встречался с зараженным коронавирусом французским депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, заявил, что абсолютно здоров, что подтвердили в инфекционном отделении Александровской больницы в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 6 марта.

"Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", - написал нардеп.

По его словам, в Украине пока нет экспресс-тестов именно на корона-вирус, поэтому для избежания любых рисков, Волошин сообщил, что будет находиться дома до следующего четверга, когда пройдет две недели с момента встречи с Райтцером.

"Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше", - надеется депутат.

Как он отметил, 68-летний французский депутат Жан-Люк Райтцер недавно перенес операцию и они с ним находятся в разных группах риска.

"На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", - отметил он.

Скриншот: Facebook/Олег Волошин

Ранее сообщалось, что все девять случаев подозрения на коронавирус в Украине не подтвердились.

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