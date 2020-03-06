Все девять случаев подозрений на заражение коронавирусом, зафиксированных в Украине, оказались ложными, анализы проводили в вирусологической референс-лаборатории.

Об этом свидетельствует информация в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.

"В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Сейчас в некоторых медицинских учреждениях Украины продолжаются учения на случай фиксации Covid-19.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, по данным главного санврача страны, в Украине из-за коронавируса будут закрывать школы и отменять массовые мероприятия.

Также мы писали, что единственный подтвержденный случай коронавируса в Украине зафиксирован в Черновцах.