В Сети появилось видео того, как президент Украины Владимир Зеленский печатает что-то в телефоне во время того, как слушает отчет по работе Кременчугского автомобильного завода. Вероятно, он записывает в телефон озвученные проблемы, которые требуют решения.

Фрагмент опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Диана Буцько.

На коротком видео президенту рассказывают о том, сколько машин было поставлено заводом для автодора. Президент печатает что-то в телефоне, слышны его слова "Сейчас запишу".

Видео журналистка подписала так: "Хвала смартфонам! Что бы без них было делать на скучных встречах?"

В комментариях под видео заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что Зеленский записывает себе в телефон проблемы, которые нужно решить.

Скриншот: Facebook/Diana Butsko

"Крутая" шутка. Но президент просто лично записывает себе в телефон все озвученные проблемы, которые нужно решить. Зрада еще та", - написал Тимошенко.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский попросил директора "АвтоКрАЗа", чтобы с президентом на связь вышел олигарх Жеваго.

Также мы рассказывали, что Мининфраструктуры под давлением Зеленского закупит три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов Крюковского завода.