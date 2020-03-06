В сети появилось видео, как Зеленский зависает в телефоне во время деловой встречи
В Сети появилось видео того, как президент Украины Владимир Зеленский печатает что-то в телефоне во время того, как слушает отчет по работе Кременчугского автомобильного завода. Вероятно, он записывает в телефон озвученные проблемы, которые требуют решения.
Фрагмент опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Диана Буцько.
На коротком видео президенту рассказывают о том, сколько машин было поставлено заводом для автодора. Президент печатает что-то в телефоне, слышны его слова "Сейчас запишу".
Видео журналистка подписала так: "Хвала смартфонам! Что бы без них было делать на скучных встречах?"
В комментариях под видео заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что Зеленский записывает себе в телефон проблемы, которые нужно решить.
Скриншот: Facebook/Diana Butsko
"Крутая" шутка. Но президент просто лично записывает себе в телефон все озвученные проблемы, которые нужно решить. Зрада еще та", - написал Тимошенко.
Ранее "Страна" писала, что Зеленский попросил директора "АвтоКрАЗа", чтобы с президентом на связь вышел олигарх Жеваго.
Также мы рассказывали, что Мининфраструктуры под давлением Зеленского закупит три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов Крюковского завода.