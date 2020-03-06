Вадим Рабинович, коллега по фракции нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, который в конце февраля ездил Францию, где встретился с зараженным коронавирусом депутатом Жаном-Люком Рейтцером, предлагает всю Верховную Раду отправить на 14-дневный карантин.

Об это Рабинович написал в Facebook.

"Раз депутат Волошин общался с заболевшим коронавирусом французом, а депутаты равны с остальными гражданами, то вся Рада должна быть немедленно помещена на 14-дневный карантин!

Везти автобусами! В Санжары!" - написал Рабинович.

По его словам, это "предложение приносит пользу всем:

1. Депутаты в полном составе могут принимать законы в турбокоронарежиме.

2. Трансляция из места изоляции побьет рекорд смотрибельности.

3. Докажем равенство перед законом.

4. Зеленский, правительство, силовики и даже отставной Рябошапка - все были в Раде и в эти дни общались с залом.

Вот мы в карантине, все вместе, и сможем теснее пообщаться и послушать разные мнения.

5. Мы сможем, наконец принять важные решения.

6. Кто останется..."

По его словам, "есть и вопросы". "В Санжарх выдавали еду, питье и презервативы. Как быть здесь?

Прошлых встречали президент и глава СНБО. Но так как они были в зале, и должны сидеть вместе со всеми, - кто будет встречать нас?" - с иронией написал нардеп и предложил пользователям высказаться по этому поводу.

Напомним, что сам Волошин сообщил "Стране", что уже сдал анализы на коронавирус в Александровской больнице и в ближайшее время ожидается их результат.

"С господином Рейтцером я встречался за 10 дней до его госпитализации. И он в момент встречи чувствовал себя прекрасно. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Единственное, что создает неприятный осадок - это позиция ряда СМИ и их комментаторов, которые решили сделать хайп из ситуации", - сказал "Стране" Волошин.

Отметим, что в Киеве из-за коронавируса ограничат массовые мероприятия и продезинфицируют остановки с ТРЦ.

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