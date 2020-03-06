Коронавирус нашли еще у шести россиян. Фото: russian.news.cn

В России были зафиксированы шесть новых случаев заболевания китайским коронавирусом. Пять случаев обнаружили в Москве. 

Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве РФ, передает РИА Новости

Как сообщается, пятеро заболевших находятся в российской столице, еще один  - в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в штабе, новые случаи заболевания связаны с поездками в Италию. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой форме. 

Также оперативный штаб по Москве просит прибывших рейсами из Италии и Мюнхена срочно звонить в скорую и не выходить из дома.

Напомним, ранее в России были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией — в Тюмени, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Москве.

Также сообщалось, что в Украине коронавирус подозревают у девяти человек.

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