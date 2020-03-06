В России шесть человек заболели коронавирусом. Пятеро из них - в Москве
В России были зафиксированы шесть новых случаев заболевания китайским коронавирусом. Пять случаев обнаружили в Москве.
Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве РФ, передает РИА Новости.
Как сообщается, пятеро заболевших находятся в российской столице, еще один - в Нижнем Новгороде.
Как пояснили в штабе, новые случаи заболевания связаны с поездками в Италию. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой форме.
Также оперативный штаб по Москве просит прибывших рейсами из Италии и Мюнхена срочно звонить в скорую и не выходить из дома.
Напомним, ранее в России были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией — в Тюмени, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Москве.
Также сообщалось, что в Украине коронавирус подозревают у девяти человек.