В России были зафиксированы шесть новых случаев заболевания китайским коронавирусом. Пять случаев обнаружили в Москве.

Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве РФ, передает РИА Новости.

Как сообщается, пятеро заболевших находятся в российской столице, еще один - в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в штабе, новые случаи заболевания связаны с поездками в Италию. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой форме.

Также оперативный штаб по Москве просит прибывших рейсами из Италии и Мюнхена срочно звонить в скорую и не выходить из дома.

Напомним, ранее в России были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией — в Тюмени, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Москве.

Также сообщалось, что в Украине коронавирус подозревают у девяти человек.