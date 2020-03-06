Президент Владимир Зеленский передал собственнику финансово-промышленной группы, в которую входит КрАЗ, Константину Жеваго, чтобы тот связался с ним.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Свою просьбу глава государства передал через генерального директора АО "АвтоКрАЗ" Романа Черняка в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область. Зеленский планирует обсудить с Жеваго сложившуюся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами.

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", - сказал Зеленский.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что завод должен вернуть собственника, а тогда правительство вернет госзаказы.

Отметим, бизнесмена Константина Жеваго подозревают в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Его в прошлом году объявили в международный розыск, но он скрывается от следствия.

Напомним, "Страна" писала о том, что Мининфраструктуры под давлением Зеленского закупит три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов Крюковского завода.