Синоптики обещают разные погодные условия на 8 марта в Украине. Пока на Западе будет +6...+8, а на юге пройдут дожди с грозами, на востоке будет солнечно, а воздух прогреется до +15...+17.

Собрали данные нескольких синоптических сайтов о том, какой будет погода на ближайших выходных, которые продлятся до 10 марта.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра в Киеве на долгих выходных 7-9 марта не обойдется без дождя. В субботу, 7 марта, днем до +11...+13, небольшой дождь. В воскресенье, 8 марта, также обещают осадки, температура +8...+10. В понедельник, 9 марта, также до +8...+10, переменная облачность без осадков днем.

Погода на выходных. Фото: Укргидрометцентр

Сайт Sinoptik.ua также пишет, что в столице будет идти дождь 7,8 и 9 марта. Причем в воскресенье может похолодать до +5...+7.

Погода в Киеве. Фото: sinoptik.ua

По прогнозу сайта Gismeteo.ua, 7 марта в Киеве будет тепло до +13 днем, возможен дождь. 8 марта воздух прогреется до +8, дождь. Осадки обещают и 9 марта.

Погода на 8 марта. Фото: gismeteo.ua

Погода в Украине

Как пишет синоптик Opogode Наталья Диденко в субботу, 7 марта, дожди пройдут на западе Украины. В воскресенье, 8 марта, атмосферный фронт обусловит дожди в северных областях, а также в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях. К вечеру дожди, возможно с грозами, пройдут в Одесской области.

Солнце и переменная облачность будут в восточных областях, на юге, в Днепре с окрестностями.

Температура воздуха в западных областях +5...+11. В Карпатах может выпасть мокрый снег. На Востоке и Юге, до +15...+17. На севере и в центральных областях +10...+15.

В Киеве 7 марта до +12...+13, местами небольшой дождь. А вот 8 марта набегут облака и похолодает до +8...+10..

9-10 марта в Украине дождей почти не будет. На Западе и Севере будет прохладно. На Востоке и Юге тепло.



Укргидрометцентр прогнозирует 8 марта, солнечную и теплую погоду до +15...+17 в Донецке, Луганске, Харькове, Днепре, Запорожье, Херсоне.

На остальной территории возможны осадки. На западе до +6...+8 днем, в центре, на севере - до +8...+15. В Николаеве, Одессе, Виннице, Кропивницком, Полтаве - грозы.

Погода на 8 марта в Украине. Фото: Укргидрометцентр