Зарплата бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, которого отправили в отставку вместе с предыдущим Кабмином, за февраль составила 32 тыс. гривен, его заместителей - от 53 тыс. до 111 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Украинских новостей.

Сумма средств, начисленная Милованову в феврале, составила 31 960 гривни, из которых должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 3 200 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 000 гривен, индексация - 761 гривня.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 89 173 гривни (в том числе премия за январь - 60 700 гривен), заместителей Тараса Высоцкого - 80 160 гривен (премия за январь - 52 800 гривен), Светланы Панаиотиди - 77 072 гривны (премия за январь - 44 900 гривен), Дмитрия Романовича - 110 496 гривен (премия за январь - 73 900 гривен), заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 53 282 гривны, Сергея Николайчука - 101 806 гривен (премия за январь - 69 100 гривен), Юлии Свириденко - 97 181 гривню (премия за январь - 63 701 гривню).

Фото: ukranews.com

Напомним, что Милованов туманно объяснил, почему отказался работать в новом правительстве.

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