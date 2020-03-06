Во вторник, 3 марта, в кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе подрались двое священников и их прихожане.

Об сообщает портал "Думская".

Один из участников драки - священник Виталий Сеник - бал отлучен от церкви. Это стало причиной его конфликта с представителями епархии Православной церкви Украины. 3 марта он перерос в драку.

При этом в Одесской епархии ПЦУ утверждают, что Сеник в этот день нарушил достигнутую ранее договоренность, что епархия проводит службы в 08:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время. А 3 марта в 16:00 Сеник, переодетый в рясу, находился в храме и что-то читал. В Одесской епаргии ПЦУ заявили, что ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника.

По данным пресс-службы ПЦУ, жена священника ударила прихожанку, а та ее оттолкнула. После чего Сенник бросился на эту женщину и повалил ее на пол. За упавшую женщину вступился бывший староста храма, но Сеник начал бить его в ответ по лицу, после чего в драку ввязались остальные прихожане. По словам представителей епархии, на место происшествия вызвали полицию.

Видео драки на своем You-Tube опубликовал пользователь Руслан Кошурба, в описании он рассказал об альтернативной причине скандала: "В Одессе священники устроили драку прямо в храме ПЦУ. Причина банальная: не поделили власть. Прежний настоятель храма не согласился с решением нового правящего архиерея от ПЦУ, который отстранил его от руководства храмом и приходом".

Видео: YouTube/ Руслан Кошурба

Напомним, "Страна" писала о том, как прошлой осенью на территории церкви в селе Малинск Ровенской области почти 60 представителей УПЦ Московского патриархата и ПЦУ начали драться, в результате столкновения пострадали 11 человек.