У нового премьера Дениса Шмыгаля, которого некоторые называют "человеком Ахметова" за его работу в компании олигарха ДТЭК, на самом деле больше прослеживаются совсем иные связи.

Одним из его близких партнеров, который активно ему активно помогает в продвижении по политической лестнице, называют бизнесмена Зиновия Козицкого. Он весьма влиятельный на Западной Украине человек. Под ним - нефтегазовые месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях, он владеет группой буровых компаний "Горизонты".

При этом Козицкий - не очень публичный человек. И широкая общественность узнала о нем после назначения его сына Максима губернатором Львовской области. Произошло это совсем недавно - в начале февраля. Вскоре после того, как Шмыгаль был назначен вице-премьером.

И во Львове считают такое совпадение не случайным.

"Управляла обеими назначениями одна рука - Зиновия Козицкого", - говорит источник во Львовской обладминистрации.

Максим Козицкий

Максим Козицкий известен как владелец солнечных электростанций на Западной Украине.

И Козицкий, и Шмыгаль летом прошлого года претендовали на должность губернатора Львовщины, но Шмыгаля отправили руководить Ивано-Франковщиной (как говорят, по протекции Козицкого).

Сам Максим Козицкий возглавил Львовскую область со второй попытки месяц назад - когда меньше чем через полгода руководства уволили юриста Маркияна Мальского из-за "отсутствия результатов", а на самом деле, как говорят, из-за его связей с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом, который уже терял влияние.

У Зиновия Козицкого - общий бизнес с женой Шмыгаля - Катериной, фирма NextBike, первый во Львове муниципальный велопрокат.

"Но это только то, что декларируется. У Шмыгаля и Козицких есть и другой бизнес в сфере энергетики", - сказал нам источник в окружении Козицких.

Любопытно, что Зиновий Козицкий - по образованию врач-психиатр, который в 90-х поменял профессию на газодобывающий бизнес, заработав на этом состояние.

Во Львове говорят, что так круто подняться Козицкому помог один из замов тогдашнего губернатора по топливно-энергетическим вопросам, который лечил у пана Зиновия свои психические проблемы.

"Тот зам помог Козицкому с доступом к нефтегазовым ресурсам. Сейчас Козицкий-старший живет то во Львове, то в Риме. У него серьезные связи - с Натаниэлем Ротшильдом, представителем той самой известной династии богачей. Ротшильд проявляет интерес к украинской газотранспортной системе, у него - специфические отношения с руководством Нафтогаза", - говорит источник в окружении Козицких.

Один из нардепов с Западной Украины называет еще две фамилии, которые связаны с Козицкими и с Шмыгалем.

"Это бывшие губернаторы Львовской области Тарас Федак и Николай Кмыть. Это все одна тусовка с Козицкими. И Денис Шмыгаль там как младшее крыло, которое они двигают во власть. Конечно, помогают и связи с Ахметовым, у которого Денис работал топ-менеджером, но он не человек Рината. Намного более давние и корневые связи у него с Козицкими", - говорит нардеп.

Слухи о том, что Шмыгаль - связан с Палицей (давним соратником Игоря Коломойского по бизнесу, бывшем председателем Волынского областного совета), он не подтверждает.

"Понимаете, Шмыгаль - человек известный в бизнесовых и чиновничьих кругах Западной Украины. Он там со всеми контактирует. И его там все знают. В том числе и Палица. И люди, которые крышуют контрабанду. И многие другие. Но трамплин на вице-премьера ему обеспечили Козицкий и Ахметов. А премьером он стал случайно. Знаете, когда нужно срочно уволить директора, а кандидатуры на его замену явной нет, то назначают его заместителя, чтоб долго не париться. Так и здесь произошло. Просто никто сильно против него не возражал, потому что он со всеми был в контакте. И с людьми Коломойского, и с людьми Ахметова, и с Ермаком", - считает нардеп.

Кстати, месяц назад прошла информация, что в числе кандидатов на должность министра промышленной политики в правительство рассматривали бывшего директора "Запорожстали" Ростислава Шурму.

Так как "Запорожсталь" принадлежит Ахметову, то возможное появление в Кабмине Шурмы связали с лоббизмом олигарха.

Однако, по Шурме прослеживается и другая связь.

Он имеет имеет отношение к предприятию, которое производит солнечные батареи. А их, в свою очередь, использует комапния Козицкого-младшего.

"Поэтому не удивлюсь, если Шурма все-таки появится в правительстве", - говорит источник в окружении Козицких.