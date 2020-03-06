Заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен, в то время как в январе он заработал 42 тысячи гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских новостей.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в феврале, составила 43 656 гривен, из них должностной оклад - 15 125 гривен, надбавка за интенсивность труда - 15 125 гривен, зарплата за время командировки - 13 404 гривны. Сумма удержанных налогов составила 8 512 гривен.

Фактическая сумма, полученная Гончаруком, составила 35 143 гривни.

Напомним, что Гончарук прокомментировал свою встречу в ресторане с главой Офиса президента Ермаком.

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