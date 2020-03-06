Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении 4 участникам схемы, где во время продажи минеральных удобрений АО "Одесский припортовый завод", преступники получили 93,3 млн гривен. Так, помощница нардепа вместе со своими доверенными лицами продавала удобрения по ценам ниже рыночных.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

Как отмечает Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, лицом, которому НАБУ вручили подозрение, является помощница бывшего депутата Верховной Рады и соратника экс-президента Украины Александра Грановского Ольга Ткаченко.

Кроме нее, подозрения также получили заместитель директора АО "Одесский припортовый завод", начальник отдела АО "Одесский припортовый завод" и владелец оффшорки-участника коррупционной схемы.

В настоящее время им инкриминируется ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

"5 марта 2020 года с помощью процессуального руководства прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении четырем участникам преступной схемы, реализация которой во время продажи минеральных удобрений нанесла убытков АО "Одесский припортовый завод"(99,57 % принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривень, а именно организатору схемы - доверенному лицу народного депутата Украины VIII созыва; заместителю директора и начальнику отдела "Одесского припортового завода"; владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы", - говорится в сообщении САП.

Также сообщается, что чиновников "ОПЗ" задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение остальных подозреваемых пока не установлено. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Скриншот: Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, Александр Грановский помогал Порошенко в иске Суркисов против него. Грановский также проводил переговоры об обмене доли Коломойского в "Плюсах" на ненационализацию "Приватбанка" в сентябре 2016-го года.

Ранее сообщалось, что в ГБР завели дело на Грановского. Его подозревают в помехах на округе будущему "Слуге народа" во время выборов.

Также мы писали, что соратник Порошенко Грановский выехал из Украины по иммиграционной визе в Израиль.