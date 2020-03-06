Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что считает ложным уровень смертности от коронавируса на уровне 3,4%, данные о котором обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Об этом пишет ВВС Украина.

Так, Трамп заявил, что он лично разговаривал "с многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего коронавирус переносится очень легко, так что даже нет необходимости обращаться к врачу. И в этом случае, когда люди не сообщают о болезни медикам, факты заражения не попадают в официальную статистику.

Поэтому резидент США пришел к выводу, что смертность на уровне 3,4% - это ложная цифра, а настоящая, по его мнению, - менее 1%, как от обычного гриппа.

В то же время, The Guardian попросила специалистов прокомментировать мнение американского президента: неназванный собеседник ВОЗ попытался объяснить, что 3,4% - это статистика за отдельно взятый день. То есть количество случаев заболевания сопоставили с количеством умерших от осложнений коронавируса, но это не уровень смертности.

Напомним, в Украине коронавирус подозревают у девяти человек.