Мэр Киева Виталий Кличко принял решение о постройке в столице еще олного пешеходного моста. Он протянется от Оболонской набережной до острова Оболонского. Мост построят в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации со ссылкой на распоряжение КГГА № 397

"Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский. Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонскую набережную с парком "Наталка" и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский".

Заказчиком работ определили Оболонскую райгосадминистрацию. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

Ранее "Страна" писала, что мэр Киева назвал количество предаварийных мостов в столице.

Также мы рассказывали, что в Киеве кусок моста упал на проезжающий мимо автомобиль.