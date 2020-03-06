Власти Львова ввели ряд превентивных мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19. Об этом сообщается на сайте горсовета Львова.

В мэрии утверждают, что в случае выявления коронавирусной инфекции в Львове, у них есть четкий план действий: лечить потенциальных больных будут в областной инфекционной больнице. А вот обсервацию люди будут проходить в санатории "Немиров" в Яворовском районе.

Городские больницы провели обучение для персонала и закупили запас средств индивидуальной защиты.

Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты обеспечены антисептическими диспенсерами, такие же диспенсеры закупают для всех школ и садиков города. Также город обратилось к аэропорту и железной дороге, чтобы они тоже установили станции для гигиены рук.

Отмечается, что ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта - дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов. Также делать влажную уборку и проветривание салонов.

Принято решение о том, что людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи будут выезжать на вызовы на дом к тем пациентов, которые имеют высокую температуру - более 38 градусов.

Кроме того, должны усилить уборку в подъездах жилых домов.

На "Горячей линии города" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15−80 (бесплатно) действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Напомним, что в Киеве из-за коронавируса ограничат массовые мероприятия и продезинфицируют остановки с ТРЦ

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