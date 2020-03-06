Штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о том, что военнослужащие ВСУ снова вернулись на позиции у Петровского в Донецкой области и обвинил противников в обстреле и провокациях.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Так, в сообщении речь идет о том, что информация о возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств №3 в районе Богдановка-Петровское и занятии ими новых рубежей - это попытка дискредитировать украинскую сторону и обвинить ее в нарушении Минских соглашений.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в заявлении.

Также в Штабе ООС также заявили, что 5 марта в 19:15 наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали обстрел участка разведения из стрелкового оружия с позиций противника в районе населенного пункта Викторовка.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит в районе Золотого, еще одного участка, где в ноябре прошлого года произошло разведение сил.