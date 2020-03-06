В т.н. "ДНР" внесли изменения в Конституцию в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.

Такое решение принял местный "парламент".

Отмечается, что "исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования" (то есть до 9 класса школ). "В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей", - говорят местные "законодатели".

При этом получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке и изучение родного языка будет осуществляться по желанию родителей обучающихся.

Напомним, что 73% украинцев выступили за возвращение русского языка в школы.

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