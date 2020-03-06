Печерский районный суд Киева в среду, 4 марта, заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Украины Станислава Шуляка, Также он заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко. Это поможет начать процедуру экстрадиции.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

Двух руководителей правоохранительных органов подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Они скрываются от следствия и суда за пределами Украины, предположительно, на территории РФ.

"Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и позволят применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения", - пояснили в прокуратуре.

В уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуются обстоятельства организации экс-президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Ранее "Страна" писала, что апелляционный суд признал законным закрытие дела о "диктаторских законах Януковича" от 16 января 2014 года.

Также мы рассказывали, что совет ЕС отменил санкции против Азарова и Ставицкого.