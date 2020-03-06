В Киевгазе не заключили договор о транспортировке газа, что может привести к отключению газоснабжения в столице.

Об этом заявляет пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook в пятницу, 6 марта.

"Киевгаз как оператор газораспределительной сети в Киеве уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с Оператор ГТС Украины. В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям Киевгаза, что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГТС, что Киевгаз остается единственным среди всех 44 облгазов в Украине, который не заключил договор на транспортировку, как того требует закон.

С целью недопущения энергетического коллапса в Киеве ГТС Украины обратились к НКРЭКУ с требованием провести проверку соблюдения Киевгазом лицензионных условий их деятельности, а именно - о наличии у этого облгаза действующего договора с ОГТСУ.

Отметим, ранее Оператор ГТС Украины обвинил облгазы в подрыве своей финансовой стабильности. В облгазах заявили, что покупают газ на Украинской энергетической бирже.

Скриншот: Facebook/Оператор ГТС України

Как сообщалось, "Газпром" в январе загрузил ГТС Украины меньше чем наполовину, хотя заплатил за 100%.

Также мы писали, что из-за упавших объемов транзита ГТС Украины частично работает в реверсном режиме.